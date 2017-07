Dois anos depois, Túlio de Melo volta ser decisivo pela Chapecoense

Sul-Americana 26/07/2017 | 09h01 Atualizada em

A Chapecoense conseguiu vencer o Defensa y Justicia no tempo normal por 1 a 0, resultado que levou a decisão para os pênaltis, graças a um gol de Túlio de Melo. O atacante que era titular deste o início de maio, quando enfrentou o Cruzeiro pela Copa do Brasil, retomou a boa fase após a chegada de Vinícius Eutrópio.

Além do gol na Sul-Americana foi dele o primeiro gol da vitória contra o São Paulo, por 2 a 0, pelo Brasileirão, que quebrou uma série de sete jogos sem vitórias.

— Atacante tem que estar sempre preparado para quando aparece a oportunidade, estou muito feliz por esses dois gols e por ajudar a equipe - disse o atacante.

O inusitado é que, há dois anos, o mesmo Túlio de Melo fez outro gol importante, no empate por 1 a 1 contra o Libertad, também pela Copa Sul-Americana.

A exemplo do confronto contra o Defensa y Justicia o jogo também foi para os pênaltis e a Chapecoense saiu classificada.

Assim como os gols de Túlio de Melo voltaram a boa fase da Chapecoense também parece ter voltado.

Agora o time tem dois jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, contra Atlético-GO e Bahia, para consolidar a reação.

- Nesses dois jogos temos que fazer valer o fator casa e, com o apoio da nossa torcida, buscar as vitórias que podem nos deixar numa situação confortável no final do turno - destacou o atacante.

