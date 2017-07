Domingo será novamente de sol em todas as regiões de Santa Catarina

de olho no tempo 23/07/2017 | 08h16 Atualizada em

Depois de um sábado de céu limpo em todas as regiões do Estado, o domingo novamente terá sol, apesar de alguns pontos de nevoeiro e geada na Serra. Segundo a Central de Meteorologia da RBS, a umidade vinda do mar traz uma manhã com mais nuvens no Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Nessas regiões, o sol deve aparecer no decorrer do dia. No geral, as temperaturas são baixas ao amanhecer e à tarde devem variar entre 19° e 24°C.

Confira a previsão por regiões para este domingo:

LITORAL NORTE

Máxima: 24ºC Mínima: 7ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens



PLANALTO NORTE

Máxima: 19ºC Mínima: 3ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu estrelado

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Máxima: 24ºC Mínima: 10ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu estrelado

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Máxima: 19ºC Mínima: 7ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ

Máxima: 19ºC Mínima: 8ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu estrelado

LITORAL SUL

Máxima: 22ºC Mínima: 6ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL

Máxima: 19ºC Mínima: -4ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu estrelado

MEIO-OESTE

Máxima: 20ºC Mínima: 7ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu estrelado

OESTE

Máxima: 22ºC Mínima: 8ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu estrelado

EXTREMO OESTE

Máxima: 23ºC Mínima: 9ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Ensolarado

Noite: Céu com algumas nuvens

Fonte: Epagri/Ciram

