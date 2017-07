Edital de concurso público para o Corpo de Bombeiros deve ser lançado em breve

Moacir Pereira 25/07/2017 | 03h20 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Depende apenas de parecer favorável da Consultoria Jurídica da Secretaria de Segurança Pública o lançamento de edital de concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros Militares. Serão oferecidas 300 vagas – 282 masculinas e 18 femininas. O salário inicial é de R$ 3.842,20. Após a formatura passa para R$ 4.581,83.



Dor de cabeça

Casos graves de dor de cabeça estão sendo curados com tratamento ortodôntico pelo professor e dentista Nivaldo Nuermberg. Com especialidade no Blue Bird Circle Clinic (EUA) e pós-graduação no Rio, descobriu a técnica em 1971, ao constatar que muitos pacientes com dor de cabeça e enxaqueca não têm qualquer disfunção neurológica, mas odontológica. Vários casos de epilepsia também foram resolvidos com tratamento de disfunções oclusais. Professor Nivaldo completa em dezembro 50 anos de formatura na UFSC.



Imprensa

Diretor Regional da ACI, jornalista Márcio Carneiro, anunciando para 27 de julho a tradicional celebração de mais um aniversário da imprensa catarinense, em Laguna, terra do fundador Jerônimo Coelho. No dia 28, às 10h, na Praça XV, ocorre a solenidade organizada pela imprensa e maçonaria, tendo como orador o jornalista Carlos Alberto Ferreira. No dia 5 de agosto ocorre o Encontro Estadual da Imprensa, em Chapecó.



Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Deputado catarinense participa de evento do Brics realizado na China



Secretário Deschamps anuncia nesta terça o novo concurso público para magistério



Masc faz evento para comemorar 30 anos de ação educativa