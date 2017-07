Eduardo Moreira defende candidatura de Mauro Mariani ao governo em 2018

Moacir Pereira 22/07/2017 | 02h15 Atualizada em

Fato novo nos debates sobre candidaturas ao governo do Estado em 2018 aconteceu nesta sexta em Tubarão, durante novo roteiro cumprido pelos dirigentes e parlamentares do PMDB. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que se transformou este ano no principal advogado da candidatura do prefeito de Joinville, Udo Döhler, à sucessão de Raimundo Colombo, manifestou pela primeira vez apoio ao deputado Mauro Mariani.

- Mauro deve ser nosso candidato ao governo no ano que vem. Estamos alinhados - afirmou Eduardo Moreira, depois que o presidente estadual proclamou que o PMDB tem quatro nomes: o dele, Mariani, do vice-governador Eduardo Moreira, do senador Dário Berger e do prefeito Udo Döhler.

A comitiva do PMDB manteve vários contatos em municípios do sul. Participou de reunião com empresários na Associação Comercial de Braço do Norte, visitou o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, ouviu lideranças e sábado encerrará a jornada do "15 em Movimento¿, em Laguna. Estes roteiros têm incluído, além de encontros partidários, contatos e vistas a instituições da sociedade civil em todas as regiões.

Depois dos eventos em Tubarão, Eduardo Moreira esclareceu que a manifestação pró Mauro Mariani não significa colocar o prefeito Udo Döhler em segundo lugar ou abandono do apoio político. Mas destacou que o deputado Mauro Mariani é o que mais vem trabalhando para ser o candidato ao governo do PMDB.

