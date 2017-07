Em plena euforia por Neymar, Real Madrid reacende caso Mbappé

Paris 25/07/2017 | 14h42

Não é só Neymar que agitar o mercado de transferências: o jornal espanhol Marca garantiu, nesta quarta-feira, que Monaco e Real Madrid entraram em princípio de acordo pelo francês Kylian Mbappé, notícia desmentida pelo atual campeão da Ligue 1.

O diário esportivo informou que a operação gira em torno dos 180 milhões de euros, o que se tornaria a contratação mais cara da história do futebol. O montante por um atacante de 18 anos, com apenas 20 jogos como titular no Campeonato Francês.

Segundo o Marca, que indica fontes próximas da operação, "a intenção das duas partes é que Mbappé se junte ao clube merengue nos próximos dias" e com contrato para as próximas seis temporadas. O valor da negociação estaria entre 150 e 160 milhões de euros, mais de 20 a 30 milhões por meio de cláusulas de rendimento.

Após a publicação da notícia, o Monaco enviou pareceres aos meios franceses e estrangeiros para desmentir a informação.

- "Sem autorização" -

Há cinco dias, o time do Principado advertiu os times que querem contar com o jovem no elenco para a próxima temporada. O Monaco lamentou que "importantes clubes do futebol europeu multiplicaram os contatos com Kylian Mbappé, sem ter a autorização do clube".

O Monaco emitiu comunicado, na quinta-feira, e indicou que estuda ir à Fifa e à Liga de Futebol Profissional Francesa (LFP) para "empreender procedimentos disciplinares contra os clubes" contra essas práticas.

Mas menos de uma semana depois do episódio, e quando todos seguem os capítulos da nova novela Neymar, o Marca reacende o caso Mbappé. O atacante, que realizou temporada extraordinária no ano passado, voltou ao tema de discussão do mercado de contratações.

O brasileiro Casemiro participou de coletiva de imprensa antes da partida contra o Manchester City, em Los Angeles, nesta terça-feira. O volante indicou que "Mbappé, assim como Neymar, são grandes jogadores e fortaleceriam qualquer time. Mas nós já temos atacantes muito bons".

No final de junho, Mbappé figurou com frequência nas capas dos jornais esportivos, por conta da provável saída do time do Principado.

O atacante, que tem contrato com o clube do Principado até 2019, está na mira dos principais clubes da Europa, entre eles o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Vários meios espanhóis e franceses afirmam que o jogador prefere o clube merengue do que o PSG.

Na época, falava-se de uma negociação perto dos 130 milhões de euros, valor que já quebraria o recorde do compatriota Paul Pogba, contratado pelo Manchester United por 105 milhões de euros em 2016.

- "Não estamos obcecados" -

Florentino Pérez tranquilizou uma possível contratação: "Não estamos obcecados. Temos um grande time. Seja lá o que nós vamos fazer, vai ser no seu devido tempo", indicou o presidente do Real Madrid no dia 20 de junho, em entrevista à rádio Onda Cero.

"Não sei... É muito jovem. Realmente não sei e não todo as decisões sozinho", comentou o mandatário à época.

Durante estes último dias, foi o treinador Zinedine Zidane que indicou que gostaria de contar com mais um atacante, depois da saída de Álvaro Morata para o Chelsea.

"Não acho que nos falte um centroavante, mas temos um atacante a menos do que o ano passado. As coisas são assim, veremos o que vai acontecer depois", comentou o treinador no sábado.

No dia seguinte, Zidane garantiu não pedir reforços: "Eu não pedi nada, conversei com o presidente, temos um grupo de 28 jogadores, isso é muito bom, estou feliz, trabalhamos bem juntos".

Caso a transferência se confirme, Mbappé receberia 7 milhões de euros por temporada, segundo o Marca.

A contratação marcaria uma virada no mercado de jovens talentos. Maior de idade há poucos meses, Mbappé marcou 16 gols na Ligue 1 e seis na Champions. O atacante custaria mais caro do que Paul Pogba, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. A não ser que Neymar decida deixar o Barcelona para defender o PSG.

