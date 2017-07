Em reunião em SP, Décio Lima sugere a Lula incluir SC em caravana pelo Brasil

Moacir Pereira 26/07/2017 | 04h15 Atualizada em

O presidente estadual do PT, Décio Lima, passou todo o dia com o ex-presidente Lula na sede do diretório nacional, em São Paulo. Constatou a alegria de Lula, que recebeu diagnóstico definitivo da cura do câncer na garganta. E sugeriu ao ex-presidente que incluísse Santa Catarina como prioridade no roteiro da Caravana pelo Brasil. que começará em breve pelo Nordeste.

STF

O Sindicato dos Funcionários da Assembleia Legislativa contratou o escritório do advogado Péricles Prade para atuar no Supremo Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo governador Raimundo Colombo contra lei que concedeu benefícios salariais. Liminar do ministro Alexandre Moraes suspendeu a vigência da lei, atingindo servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual. Procuradoria da Assembleia entrou com embargos de declaração.

CVM na Celesc

A Comissão de Valores Mobiliários de São Paulo determinou ao governo do Estado a substituição de Pedro Bittencourt Neto da presidência do conselho de administração e também do conselheiro Leandro Nunes da Silva. O primeiro, por ser presidente de partido político, e o segundo por ser dirigente sindical. Leandro Silva já comunicou que renunciará à diretoria do sindicato. Pedro Bittencourt conta com a defesa do governo Colombo, que continua defendendo a legalidade de sua investidura na CVM.

Javalis

A Polícia Ambiental de Santa Catarina vai realizar reuniões com os sindicatos rurais para orientar os agricultores sobre o aplicativo Ambiental SC, que regulamenta a caça, captura e abate de javalis. O presidente da Federação da Agricultura, José Zeferino Pedroso, elogiou a decisão da PM Ambiental. Segundo ele, "o javali tornou-se um tormento para os produtores, destruindo plantações e ameaçando a vida das pessoas".

Curtas

As vendas nos supermercados catarinenses tiveram aumento geral de 4,82% em junho, no comparativo com junho de 2016. No primeiro semestre do ano, a elevação foi de 0,53%, informa a Acats.

Fundação Cultural Franklin Cascaes está comemorando hoje 30 anos de atuação em Florianópolis. Foi criada na administração do prefeito Edison Andrino (PMDB).

