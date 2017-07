EUA: Fed analisa política monetária sem descartar alta de juros

Washington 25/07/2017 | 16h00

O Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) abriu, nesta terça-feira, uma sessão de dois dias de discussões sobre a política monetária dos Estados Unidos. Especialistas avaliam que a reunião não deve resultar num novo aumento da taxa de juros.

As deliberações terminam nesta quarta-feira, quando será divulgado um comunicado com as conclusões.

"Não se espera uma decisão de política monetária", estimou Chris Low, economista da FTN Financial. "É quase seguro que a inflação vai dominar os debates", ressaltou.

A inflação diminuiu seu avanço nos últimos meses e permanece bem abaixo da meta de 2% estipulada pelo Fed. Em maio, o índice PCE, o preferido do Fed para medir a inflação, mostrou um crescimento de apenas 1,4% em 12 meses.

O Fed também poderia anunciar que, em setembro, poderia começar a redução dos ativos adquiridos para estimular a economia durante a crise financeira. Contudo, vários economistas duvidam que essa decis]ao vá ser tomada agora.

Esse anúncio poderia impactar os mercados financeiros porque, a médio prazo, significa um endurecimento da política monetária.

* AFP