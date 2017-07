EUA testarão sistema antimísseis no Alasca

Washington 24/07/2017 | 17h00

O Exército americano se prepara para realizar outro teste de um sistema de interceptação de mísseis no Alasca, anunciou o Pentágono nesta segunda-feira em meio a contínuas tensões com a Coreia do Norte e o seu programa de mísseis balísticos.

O porta-voz do Pentágono, o capitão Jeff Davis, disse que um teste rotineiro do sistema antimísseis THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) estava programado para ser realizado "logo".

"Estes testes são uma medida rotineira para nos assegurarmos de que o sistema está pronto", disse.

Uma notificação enviada aos marinheiros pela Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmava que o teste pode acontecer no sábado.

O sistema THAAD é projetado para interceptar e destruir mísseis balísticos de alcance curto, médio e intermediário durante a sua última fase de voo.

Não é feito para deter um ICBM (míssil de alcance intercontinental), pois dele se encarrega o sistema interceptador GMD (Ground-based Midcourse Defense).

O diretor da agência de defesa antimísseis, o tenente-general Sam Greavs, disse em comunicado que o teste acontecerá no Pacific Spaceport Complex em Kodiak, no Alasca.

"Devido à necessidade de proteger informações de Defesa, o Departamento não dará detalhes além das notificações de segurança importantes", declarou.

No início deste mês o Exército testou com sucesso o THAAD contra um míssil de alcance intermediário, o primeiro bem-sucedido contra esse tipo de míssil.

Embora estes exercícios sejam planejados com meses de antecedência, este aviso chegou após a Coreia do Norte testar pela primeira vez um míssil de alcance intercontinental que poderia atingir algumas localidades dos Estados Unidos, incluindo o Alasca.

* AFP