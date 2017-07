Explosão deixa 15 mortos e 20 feridos na cidade paquistanesa de Lahore

Lahore 24/07/2017 | 10h08

Pelo menos 15 pessoas morreram, e 20 ficaram feridas, em uma explosão na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, nesta segunda-feira (24) - informou um membro do serviço de resgate.

"Confirmamos 15 mortos e 20 feridos", declarou à AFP o porta-voz dos serviços de resgate, Jan Sajjad Hussain, sem detalhes sobre a causa da deflagração.

Em uma coletiva de imprensa poucos minutos após o incidente, o ministro do Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, falou em 14 mortos, acrescentando que a maioria era policial, com alguns transeuntes entre eles.

"Não há confirmação de um caso de terrorismo, ou de uma explosão acidental", acrescentou o ministro.

Capital cultural do Paquistão, Lahore foi alvo de vários ataques de grupos extremistas na última década. Nos últimos anos, porém, os atentados se tornaram menos frequentes.

As explosões de cilindros de gás usados em cozinhas e em alguns veículos também são muito comuns no país.

Com cerca de seis milhões de habitantes, essa cidade é capital da província de Punjab, a mais rica e populosa do país.

* AFP