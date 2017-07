Explosão deixa 20 mortos em Lahore, no Paquistão

Atentado 24/07/2017 | 10h29 Atualizada em

Pelo menos 20 pessoas morreram após um atentado suicida, nesta segunda-feira (24), em Lahore, segunda maior cidade do Paquistão. Segundo o jornal The Telegraph, o ataque teve com alvo um grupo de policiais que foi enviado ao centro de Lahore para retirar comerciantes da área.

— A explosão parece ter sido um ataque suicida contra a polícia, mas ainda estamos investigando — declarou o funcionário de prefeitura Abdullah Khan Sumbul.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

Em uma coletiva de imprensa poucos minutos após o incidente, o ministro do Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, citou 14 mortos, acrescentando que a maioria das vítimas eram policiais, com alguns civis entre eles. Por meio de comunicado, o primeiro-ministro Nawaz Sharif condenou o ataque.

Capital cultural do Paquistão, Lahore foi alvo de vários ataques de grupos extremistas na última década. Nos últimos anos, porém, os atentados se tornaram menos frequentes.

As explosões de cilindros de gás usados em cozinhas e em alguns veículos também são muito comuns no país. Com cerca de seis milhões de habitantes, Lahore é capital da província de Punjab, a mais rica e populosa do país.

