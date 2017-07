Explosão deixa ao menos 25 mortos cidade paquistanesa de Lahore

Lahore 24/07/2017 | 14h15

Pelo menos 25 pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas, em uma explosão na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, nesta segunda-feira (24), um ataque reivindicado pelos talibãs.

"A explosão parece ter sido um ataque suicida contra a polícia, mas ainda estamos investigando", declarou um funcionário de prefeitura, Abdullah Khan Sumbul.

A potente deflagração, que estilhaçou várias janelas, aconteceu em uma rua muito movimentada do sul da cidade, considerada como a capital cultural do Paquistão.

"Um suicida do Movimento do Talibã Paquistanês (TTP) utilizou uma moto-bomba para matar dezenas de policiais", declarou um porta-voz do TTP, Muhammad Khurasani, em um comunicado enviado aos meios de comunicação locais.

"Nossa mensagem aos aliados dos inimigos do Islã é a de não se colocarem no nosso caminho", acrescentou.

Esta mensagem confirma as primeiras suspeitas da polícia.

Um porta-voz da polícia, Syed Hammad Shah, forneceu um balanço de 25 mortos e 40 feridos.

Em uma coletiva de imprensa poucos minutos após o incidente, o ministro do Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, indicou que o número de vítimas poderia aumentar, mas se mostrou prudente quanto às causas da explosão.

"Não sabemos, neste momento, se o incidente foi um ato de terrorismo ou uma explosão acidental", afirmou.

A maioria das vítimas eram agentes da polícia e alguns transeuntes.

Segundo o ministro provincial da Justiça, Rana Sanaullah, a explosão aconteceu em um mercado de verduras lotado.

De acordo com uma testemunha, Sher Dil, que trabalha próximo ao mercado, relatou um "barulho ensurdecedor e uma conflagração que sacudiu todo o complexo de edifício Arfa Karim", onde trabalha.

Capital cultural do Paquistão, Lahore foi alvo de vários ataques de grupos extremistas na última década. Nos últimos anos, porém, os atentados se tornaram menos frequentes.

O último incidente foi em março de 2016, quando uma explosão provocou a morte de 75 pessoas durante o feriado da Semana Santa em um parque onde cristãos se reuniam para celebrar.

Com cerca de seis milhões de habitantes, essa cidade é capital da província de Punjab, a mais rica e populosa do país.

As explosões de cilindros de gás usados em cozinhas e em alguns veículos também são muito comuns no país.

Em fevereiro, as autoridades investigaram uma explosão em Lahore de um cilindro de gás. Inicialmente a polícia acreditou se tratar de uma bomba.

O presidente, o primeiro-ministro e o chefe do Estado-Maior do Paquistão expressaram condolências às famílias das vítimas dos ataque desta segunda-feira.

* AFP