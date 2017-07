Explosão em condomínio deixa quatro pessoas gravemente feridas em Joinville

Acidente 25/07/2017 | 21h49 Atualizada em

Uma explosão dentro de um apartamento deixou quatro pessoas gravemente feridas às 19h30 desta terça-feira em um condomínio residencial na rua Iguaçu, no bairro Santo Antônio, na zona Norte de Joinville.



As vítimas tiveram pelo menos 30% do corpo queimado - uma delas com 60% - e foram encaminhadas ao Hospital Municipal São José. Uma criança de dez anos também foi atingida por estilhaços da explosão e foi levada ao Hospital Infantil Doutor Jeser Amarante Faria.



Segundo os bombeiros, pelas informações recebidas no local, a explosão aconteceu após um vazamento de gás na boca do fogão. A família que mora em um dos apartamentos do térreo estaria fazendo a impermeabilização do sofá. O produto usado no procedimento é altamente inflamável e pode ter causado a explosão.



Quando é realizada a impermeabilização, a recomendação é que não se acenda nenhuma chama, boca do fogão ou lâmpada quando se faz o procedimento em ambiente fechado. A explosão no condomínio atingiu pelo menos oito apartamentos, de acordo com os bombeiros. O prédio é dividido em quatro blocos, cada um com quatro andares e oito apartamentos.



Síndico geral do condomínio, Andrei Cardoso estava em casa no momento da explosão. Ele mora no primeiro andar do bloco onde houve o acidente. Logo após escutar o estrondo forte, saiu do apartamento e ajudou os vizinhos.

— O apartamento de baixo estava pegando fogo e ajudei a apagar. Como já fui bombeiro voluntário, peguei o extintor e fui apagando tudo — conta.



Andrei conta que no apartamento dele a porta foi arrancada juntamente com os caixilhos. As janelas não foram quebradas porque estavam abertas na hora da explosão. A porta de vidro que dá acesso ao bloco foi arrancada do lugar e outros apartamentos também tiveram portas e janelas quebradas.



A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais do prédio ainda durante a noite. Os moradores esperavam a análise para saber se poderiam voltar para casa ainda nesta terça-feira. Além dos bombeiros, o Samu também ajudou no atendimento.