Fies abre nesta terça, dia 25 de julho, as inscrições para o 2º semestre 2017

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abre nesta segunda-feira, 24 de julho, a consulta da lista de instituições e os cursos ofertados no segundo semestre de 2017. Os interessados devem acessar a página eletrônica do Fies Seleção entre 25 e 28 de julho para se inscrever.

Ao todo, 75 mil novas vagas serão oferecidas aos estudantes que procuram financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas. A relação dos pré-selecionados será divulgada no dia 31, quando também será aberta a lista de espera.

Apesar das mudanças anunciadas no início do mês no Fies para 2018, neste semestre continuam valendo as regras atuais. Poderão se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.



