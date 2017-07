Fifa anuncia que todos controles antidoping das Confederações deram negativo

Paris 24/07/2017 | 13h36

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, que todos os controles de doping realizados nas Copas das Confederações 2017 deram resultados negativos.

"A Fifa realizou a maior campanha antidoping da história do torneio, que incluiu a retirada de amostras de sangue e urina, antes e durante a competição. Todos os participantes tiveram que se submeter aos controles efetuados sem aviso prévio. Além disso, os oficiais da Fifa controlaram a dois jogadores de cada seleção ao final de cada partida", explicou a Fifa em comunicado.

No total, foram 379 provas e 854 amostras, sendo 362 de urina, 258 de soro e 244 de sangue. As análises das amostras foram realizadas em "organizações acreditadas pela Agência Mundial Antidopagem" e a maioria das mostras foram analisadas no laboratório de Lausana.

A Alemanha foi a campeã do torneio ao vencer o Chile por 1 a 0, no último dia 2 de julho. Portugal, México, Rússia, Camarões, Austrália e Nova Zelândia também participaram da competição.

* AFP