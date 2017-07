Filho é suspeito de matar pai após briga em bar em Chapecó 

Violência 23/07/2017 | 10h20 Atualizada em

Um homem de 62 anos morreu após ser atingido por uma bala no pescoço na tarde de sábado, em Chapecó, no Oeste catarinense. O suspeito do crime é o filho dele, que fugiu após os disparos e estava foragido até a publicação desta matéria.

Ao G1, a Polícia Militar disse que o caso foi registrado às 17h30min, no bairro Vila Real. De acordo com o depoimento de testemunhas à PM, os dois já tinham desavenças e teriam brigado em um bar. Em seguida, o jovem teria sacado uma arma e disparado contra o pai. O homem morreu a caminho do hospital.

