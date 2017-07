Flu e Ponte buscam vaga nas oitavas da Copa Sul-americana

Asunción 25/07/2017 | 15h29

Fluminense e Ponte Preta buscam a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-americana, nesta quarta-feira, depois de conseguirem bons resultados contra Universidad Católica e Sol de América, respectivamente, nos jogos de ida.

O Tricolor carioca venceu o time equatoriano por 4 a 0, em pleno Maracanã. Agora, pode perder por até três gols de diferença em Quito para carimbar o passaporte para a próxima fase.

Mas o Flu não tem boas lembranças da capital equatoriana. O time foi vice-campeão da Libertadores, em 2008, e da Sul-americana, em 2009, ao perder para a LDU de goleada nas partidas na cidade.

O técnico Abel Braga não gosta da ideia de disputar a partida nos 2.850 metros de altitude da cidade: "Altitude é horrível", comentou o comandante tricolor após derrota para o Corinthians no Brasileirão, no domingo.

Desta vez, o adversário não demonstrou qualidade técnica e tática e foi presa fácil no Rio de Janeiro. Além disso, a Universidad trocou de treinador e é lanterna no campeonato local, com duas derrotas nas últimas partidas.

O Flu completou as seis mudanças para esta fase da competição, com o recém contratado Marlon entrando na vaga de Wellington Silva e o atacante Peu no lugar de Lucas Fernandes. O meia Gustavo Scarpa foi poupado e não viajou para Quito com a equipe.

- Retorno de Sheik -

Já a Macaca venceu o primeiro duelo em Campinas por 1 a 0 e pode até empatar para garantir a vaga nas oitavas. Para a partida em Assunção, o técnico Gilson Kleina vai contar com o retorno do atacante Emerson Sheik.

O atacante ficou de fora do último jogo por conta de suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Na partida de ida, Sheik fez o gol da vitória no fim do jogo.

"Vamos decidir o time que entrará em campo em Assunção. O resultado nos favorece por enquanto, mas não vamos nos conformar com isso. Temos que ser inteligentes para encarar o jogo", comentou Kleina.

O comandante não vai contar com o volante Fernando Bob, lesionado, que deve ser substituído por Elton.

A Ponte vem de duas vitórias no Campeonato Brasileiro, por 4 a 0 sobre o Coritiba e por 2 a 0 contra o Atlético Paranaense. Já o time paraguaio perdeu a última partida para o Olimpia, por 3 a 0, na abertura do torneio Clausura.

"Temos que estar preparados para suportar a pressão do adversário, se quisermos classificar", sacramentou o treinador dos paulistas.

Prováveis escalações:

Univesidad Católica (ECU): Hernán Galíndez - Franklin Carabali, César Obando, Marcos López, Gustavo Cortez - Wilmer Godoy, Gastón Romero, Jordy Caicedo, Elvis Patta, Matías Defederico - Jhon Cifuentes.

Treinador: Gustavo Díaz.

Fluminense: Julio César - Mateus Norton, Henrique, Frazan (Nogueira) e Léo - Marlon Freitas, Orejuela e Wendel - Marquinhos Calazans, Richarlison e Henrique Dourado.

Treinador : Abel Braga

Sol de América (PAR): Agustín Silva - Ramón Mendieta, Adrián Vargas, Víctor Hugo Mareco, Gustavo Velázquez - Tomás Rojas, Marcos Duré, Aldo Vera, Nico Martínez - Javier Toledo y Martín Giménez.

Treinador: Fernando Ortiz.

Ponte Preta: Aranha - Jefferson, Marllon, Rodrigo, Danilo - Maranhão, Renato Cajá, Elton, Léo Artur - Emerson Sheik y Lucca.

Treinador: Gilson Kleina.

* AFP