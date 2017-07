Forças egípcias matam 30 extremistas no Sinai

Cairo 22/07/2017 | 08h45

As forças egípcias mataram 30 extremistas na península do Sinai durante operações de segurança nos últimos quatro dias, anunciou o Exército do Egito neste sábado.

Na região do Norte Sinai, situada no leste do país, atua o braço egípcio do grupo Estado Islâmico (EI).

O Exército não informou a qual grupo pertencem os 30 "takfiris" -termo utilizado para designar os grupos extremistas e islamitas radicais sunitas-, mas disse que eram "extremamente perigosos".

Outras cinco pessoas foram detidas durante a ação do Exército em Al Arish, a capital da província do Norte Sinai, e as cidades de Xeque Zuweid e Rafah, acrescentou o Exército em comunicado.

As forças aéreas e a polícia atuaram com o Exército na operação.

* AFP