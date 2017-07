Futuro de Neymar causa dúvidas e cansaço em Barcelona

Madri 26/07/2017 | 11h46

Ele vai embora ou fica no Barcelona? o silêncio de Neymar sobre sua possível transferência ao Paris Saint-Germain gera muitas especulações ao redor do clube catalão, que não sabe se contará com o astro brasileiro na próxima temporada.

A longa novela parecia estar chegando ao fim no último domingo, quando o líder do vestiário do Barça, o zagueiro Gerard Piqué, publicou uma foto nas redes sociais abraçado com Neymar e com a seguinte legenda: "Ele fica".

Mas Piqué, autor de declarações polêmicas no passado, deu um passo atrás na terça-feira à noite em coletiva de imprensa realizada em Landover, nos Estados Unidos, onde classificou a mensagem de "uma opinião pessoal".

"Esta é uma opinião pessoal extraída da conversa que tive com ele, e minha intuição", explicou o zagueiro, na véspera da partida contra o Manchester United, em amistoso de pré-temporada.

A joia brasileira do Barça é cobiçada pelo PSG, que, além de cobrir os 222 milhões de euros necessários para a rescisão de contrato com o clube catalão, está disposto a pagar 30 milhões de euros de salário anuais a Neymar, no que seria a transferência mais cara da história do futebol.

Nesta quarta-feira, o diário catalão Sport intitula: "Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas", afirmando que o atacante de 25 anos "segue sem tomar uma decisão sobre seu futuro".

Neymar, que no último amistoso contra a Juventus (2-1) teve grande atuação, anotando os dois gols do Barça, continua mudo em meio a uma avalanche de especulações e rumores.

Na semana passada, publico uma foto em que é possível vê-lo deitado na grama com ar pensativo.

De acordo com o diário esportivo francês L'Équipe, Neymar repetiu nas últimas horas a pessoas próximas sua vontade de jogar no PSG, enquanto o clube parisiense "espera concluir com êxito o assunto nesta semana, ao mais tardar na semana que vem".

- Pressão da equipe -

Do lado dos torcedores, as dúvidas parecem ter sido substituídas pelo cansaço.

"A maioria pensa igual: se o jogador não quer ficar é melhor que vá embora. Mesmo se acreditamos que daqui a dois anos ele poderá ser o melhor jogador do mundo", afirmou à AFP Salvador Pons, presidente da torcida organizada Blaugrana Castellers.

"Se te oferecem o dobro em outra empresa, você vai. Mesmo se seus colegas te dizem "não vá, não vá'", continuou o torcedor, alertando: "Mas o Campeonato Francês não tem o nível do Campeonato Espanhol".

De forma mais categórica, Salvador Balsells, presidente de um clube de torcedores no oeste de Barcelona, afirmou que o único jogador insubstituível no Barça "é Messi". Sobre os outros? "Logo virão outros jogadores".

O assunto dominou a turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos da equipe catalã: o argentino Javier Mascherano, ao lado de Piqué na coletiva de terça, afirmou que toda a equipe conversou com Neymar para que ficasse no clube.

"Ele representa muito para nossa equipe", declarou o argentino, que aconselhou Neymar a botar na balança os prós e os contras de sua decisão.

No PSG, o lateral Daniel Alves, ex-companheiro de Barcelona e um dos grandes amigos de Neymar, escreveu uma mensagem aparentemente destinada ao atacante do Barça: "O que você quer ser? Onde quer chegar? Onde quer estar? Todas as perguntas dependem de você, nunca esqueça de onde você veio e quem estava ao seu lado".

"A situação está começando a danificar o Barça como clube", escreveu o jornalista Tomás Andreu no diário esportivo Sport. "Não esperavam que as negociações estivessem tão avançadas".

Caso a multa de rescisão for paga, o Barça não terá outra opção a não ser vender o jogador.

"O que mais machuca é o silêncio do jogador, o que na verdade acaba dizendo muito", completou Andreu.

* AFP