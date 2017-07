Gaeco apreende documentos no setor de alvarás da prefeitura de Itapema

Investigação 24/07/2017 | 10h49 Atualizada em

Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

Uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu mandados de busca e apreensão no setor de alvarás da prefeitura de Itapema nesta segunda-feira. O Gaeco presta apoio a uma investigação conduzida pela promotora Ariane Jaquier, da 2ª Promotoria de Justiça de Itapema. O Ministério Público ainda não se manifestou oficialmente, mas segundo informações da procuradoria do município, o alvo da operação é a uma suposta negociação ilegal de alvarás temporários.

As suspeitas já vinham sendo investigadas pela própria prefeitura em uma sindicância. O procurador geral, José Patrício Fontoura, diz que a administração começou a receber denúncias quando assumiu a prefeitura, em janeiro, sobre um suposto esquema que vinha ocorrendo na liberação de alvarás. O setor teria liberado mais autorizações do que o permitido, em troca de valores em dinheiro.

_ O que deveria ser uma taxa normal para o município estava sendo vendido por valores exorbitantes, na faixa de R$ 10 a 15 mil cada alvará _ afirmou o procurador em entrevista à RBS TV nesta manhã.

As taxas extras teriam sido cobradas de vendedores que atuam nas praias, comercializando artigos como cangas e chapéus de praia. Desde junho, a prefeitura de Itapema suspendeu todas as emissões de alvarás temporários, até que as suspeitas sejam esclarecidas.