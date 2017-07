Hosszu, a 'Dama de Ferro', brilha nas piscinas e fora delas

Budapeste 25/07/2017 | 13h22

Omnipresente. Nas piscinas, onde disputa diversas provas, como fora delas, para fazer prosperar sua marca "Iron Lady" ou liderar a briga contra as federações de natação: a húngara Katinka Hosszu, estrela no Mundial de Natação de Budapeste-2017, aparece em todos os frontes.

Na capital húngara, seu quartel-general, sua popularidade pode ser notada até numa agência de locação de veículos, quando uma cliente entra no estabelecimento com um boné da marca "Iron Lady", ou "Dama de Ferro", apelido de Hosszu. Ou no metrô, quando um adolescente não tira os olhos de uma matéria no jornal dedicada à nadadora, antes da final dos 200 m Medley.

Na segunda-feira, Hosszu, 28 anos, fez tremer a Arena Danúbio, conservando seu título mundial da prova. A rainha da natação húngara ainda disputará os 200 m nado livre, 200 m borboleta, 200 m costas e 400 m nado livre.

Encadear tantas provas, ano após ano, competição atrás de competição, se tornou uma característica da tricampeão olímpica nos Jogos do Rio-2016.

- Um apelido, uma marca -

A nativa de Pecs encontra na sequência de provas uma motivação. "Para mim, as competições são treinos. A cada competição tenho um objetivo diferente. Não acredito que estaria tão motivada se tivesse apenas um ou duas provas por ano", explicou.

É também uma fonte de renda: em final de 2014, Hosszu se tornou a primeira nadadora a acumular mais de um milhão de dólares em premiações.

Essa predisposição a disputar diversas provas é o que lhe rendeu o apelido de 'Dama de Ferro', dado pela imprensa chinesa em 2012.

Um apelido que ela transformou, ao lado do americano Shane Tusup, seu marido, técnico e empresário, numa marca de sucesso que conta hoje com cerca de 50 funcionários. "Estamos crescendo rapidamente", garante Tusup.

"A Iron Corp (nome da empresa) está aproveitando muito o fato do Mundia de Natação estar sendo disputado em Budapeste", completa o maridão.

"Quando criamos nossa marca, há cinco anos, não imaginava que poderia chegar tão longe", reconhece Hosszu. "Adoro ter minha própria empresa, não ser somente uma nadadora".

Bonés, camisetas, cachecóis, canecas, chaveiros, pulseiras, tatuagens efêmeras, além de uma nova linha de maiôs lançada especialmente para o Mundial de Natação-2017: a loja "Iron Lady", aos pés da Arena Danúbio, vende todo tipo de produto relacionado à maior estrela do esporte húngaro.

- Desenho em quadrinho e pelúcias -

É possível até encontrar um desenho em quadrinho em húngaro, no qual Hosszu é a heroína, publicado todo mês há um ano, e dois bonecos de pelúcia, efígie da nadadora e seu já famoso marido.

"Como seu empresário e sócio, posso dizer que foi um ano louco", resume Tusup.

Na segunda-feira à noite, nem mesmo o êxtase pela vitória foi capaz de tirar o foco de Hosszu: logo após abraçar seu marido à beira da piscina, a campeã desfilou diante de seu público com um boné "Iron Lady" para máxima exposição da marca.

O Casal também investe numa escola de natação, a "Iron Aquatics", e em breve abrirá uma produtora para gravar episódios de "Inside de forge" ("Dentro da forja"), que expõe os bastidores da preparação da nadadora, divulgado pelo Youtube.

Hosszu é também uma voz que se faz ouvir. No ano passado, o presidente da federação húngara de natação, Tamas Gyarfas, sentiu a pressão quando a nadadora reclamou das más condições de treino para os atletas do país.

Pouco antes do Mundial-2017, foi a vez da Federação Internacional de Natação (Fina) entrar na mira de Hosszu pelas mudanças no regulamento do circuito da Copa do Mundo em piscina curta, particularmente lucrativo para ela. Hosszu aproveitou para lançar uma associação de nadadores para defender seus interesses.

* AFP