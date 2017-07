Incêndios florestais destroem 3 mil hectares no sul da França

Europa 25/07/2017 | 09h41 Atualizada em

Centenas de bombeiros combatem, nesta terça-feira (25), uma série de incêndios florestais no sudeste da França e na ilha da Córsega. As chamas já destruíram 3 mil hectares, de acordo com as autoridades locais.

Agravados pelas fortes rajadas de vento, os incêndios obrigaram as autoridades a evacuar os moradores, cujas casas estavam ameaçadas pelo fogo. Na região de Var, no sul, um incêndio florestal declarado perto da famosa estância de Saint-Tropez seguia "extremamente violento e difícil de controlar", de acordo com autoridades locais.

Os bombeiros indicaram que o fogo na região será "o mais difícil" de controlar. Na área, os fortes ventos devem continuar soprando nesta terça-feira.

Leia mais

Trump diz que secretário teve posição "muito fraca" em caso sobre Hillary

Grécia volta aos mercados internacionais após três anos

62 milhões de meninas não têm acesso a educação no mundo, segundo Unesco



No total, 19 aeronaves e mil homens lutam para apagar os incêndios. De acordo com um balanço provisório fornecido pelas autoridades, as chamas devastaram 1,5 mil hectares no norte da Córsega, 400 hectares em Croix-Valmer, 300 perto de Saint-Maximin (Var) e 80 hectares em Carros (Alpes Marítimos).

Incêndio em Artigues, no sudeste da França Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Quatro bombeiros ficaram feridos combatendo as chamas em Var, segundo a imprensa local, e 15 policiais foram intoxicados pela fumaça na Córsega. O sudeste da França sofre uma severa seca há várias semanas, e os ventos fortes aumentam o risco de uma rápida propagação do incêndio.

Em Saint-Cannat, na região de Marselha, as chamas destruíram 800 hectares, provavelmente por causa de uma ponta de cigarro.

Leia mais notícias de Mundo