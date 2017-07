'Incidente' na embaixada de Israel em Amã mata jordaniano e fere israelense

Amã 23/07/2017 | 16h06

Um jordaniano morreu e um israelense ficou gravemente ferido neste domingo em um incidente na embaixada de Israel em Amã, na Jordânia, informou uma fonte de segurança.

"Um homem jordaniano morreu e outro homem israelense foi ferido de forma grave em um incidente dentro da embaixada (israelense)" no bairro residencial de Rabiyé, em Amã, informou a fonte que pediu anonimato, sem dar mais detalhes.

Forças de segurança jordanianas foram enviadas para os arredores da embaixada, informou um correspondente da AFP.

Israel e Jordânia assinaram um acordo de paz em 1994 e mantêm relações diplomáticas. As recentes medidas de segurança aplicadas por Israel na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém reavivaram, no entanto, as tensões entre ambos os países.

Milhares de jordanianos saíram às ruas na sexta-feira, após a oração semanal, para denunciar a nova política de segurança de Tel Aviv.

Israel fechou temporariamente o acesso à Esplanada em 14 de julho, após um ataque de árabe-israelenses que terminou com a morte de dois policiais.

Posteriormente, as autoridades israelenses instalaram detectores de metal nos acessos à Esplanada, o que provocou incidentes durante a semana.

* AFP