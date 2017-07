Instalação de unidade de pesquisa da Embraer em SC está confirmada 

Moacir Pereira 22/07/2017 | 03h30 Atualizada em

A instalação de uma Unidade de Engenharia e Pesquisa da Embraer em Florianópolis está confirmada para o dia 25 de agosto, quando será assinado o contrato com vários órgãos. A unidade começará a funcionar no edifício da Faesc, localizado no Parque Celta, que tem hoje a melhor incubadora do Brasil.

A decisão foi anunciada, ainda de forma sigilosa, pelo ministro Gilberto Kassab, após visita aos laboratórios da Fundação Certi, que desenvolve projetos de pesquisa com a Embraer, com apoio da Fapesc.

Distritão

Na rápida passagem por Santa Catarina, o ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, revelou que há real possibilidade de aprovação do "Distritão" na reforma política a ser apreciada até setembro no Congresso Nacional. Assinalou que a proposta já tem 318 adesões de deputados. Se passar no Senado, esta nova imoralidade política entra em vigor.

Direito Penal

Considerado uma das maiores autoridades do Brasil em Direito Penal, o professor e advogado Juarez Cirino dos Santos estará sábado em Florianópolis. Às 11h30min na Escola Superior de Advocacia da OAB-SC vai ministrar aula de encerramento do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal da Academia Brasileira de Direito Constitucional, coordenado pelo professor Guilherme Merolli. Juarez Cirino advogou para o ex-presidente Lula na Operação Lava- Jato.



Aposentadoria?

A decisão do juiz Sérgio Moro de bloquear as contas de Lula revelou mais uma façanha do ex-presidente. Tem um saldo em duas contas na Brasilprev de R$ 9 milhões. Uma delas, pessoal e outra empresarial. Ganha uma passagem aérea de primeira classe para Paris quem indicar qual a atividade empresarial de Lula. Vale até uma lojinha de R$ 1,99. E leva um Mercedez se explicar porque depósito de R$ 7 milhões, "a título de palestras", feito num único dia.

Bombeiros

As comemorações dos 125 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville mereceram registro especial na reunião mensal do Conselho e Diretoria do Sistema Fiesc. O vice-presidente Mário Cesar de Aguiar destacou que aquela instituição é a mais antiga do Brasil em trabalho de voluntariado. Tem bombeiros que ali atuam há 50, 55 e até um colaborador com 59 anos de atividade.

Novos desembargadores

Tribunal de Justiça vai promover na próxima sexta-feira a escolha de sete novos desembargadores, sendo seis oriundos da magistratura. Despontam como favoritos os juízes Denise Francoski, Artur Jenichen Filho, Vilson Fontana, Luiz Cesar Schweitzer, Luiz Neri Oliveira de Souza e Paulo Ricardo Bruschi. A sétima vaga virá do quinto constitucional, representando o Ministério Público Estadual.

BRDE muda

O suplente de deputado federal Edinho Bez, do PMDB, deverá assumir a Diretoria Financeira do BRDE-Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Substituirá o ex-deputado Renato Vianna. A indicação da bancada federal do PMDB já foi aprovada pelo governador. Será anunciada na imprensa e depois submetida ao Banco Central. Vianna deixa o cargo depois de 10 anos.

