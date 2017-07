Inter de Milão vence Lyon em amistoso na China

Xangai 24/07/2017 | 15h15

A Inter de Milão venceu o Lyon por 1 a 0, nesta segunda-feira, em partida amistosa disputada em Nanjing (China) marcada pelo mau estado do gramado, a umidade e as altas temperaturas.

O montenegrino Stevan Jovetic fez o único gol do jogo, aos 30 minutos do segundo tempo, depois de passe do português João Mario.

O brasileiro Gabigol entrou no segundo tempo e foi elogiado pelo treinador Luciano Spalletti.

A cidade onde a partida foi realizada sofreu com a onda de calor, que chegou a quase 40 graus antes do jogo.

No final da partida, os jogadores da equipe italiana carregaram uma faixa escrita em chinês: "Todo o mundo é uma família. Obrigado pelo seu apoio". A torcida agradeceu a mensagem.

A Inter foi vendida para proprietários chineses na última temporada.

A partida fez parte da International Champions Cup, torneio de pré-temporada em que também vai enfrentar o Bayern de Munique e o Chelsea, ambas partidas e Cingapura.

* AFP