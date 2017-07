Irã acusa os EUA de manter iranianos em "prisões sinistras"

Teerã 24/07/2017 | 10h34 Atualizada em

O chefe do poder Judiciário do Irã acusou os Estados Unidos de manter os iranianos detidos no país em "prisões sinistras" e exigiu a libertação imediata dos "inocentes".



— Estão prendendo pessoas inocentes em prisões sinistras. Isso é contra a lei e as normas internacionais — disse Sadegh Larijani, nesta segunda-feira (24), citado pela rádio-televisão estatal.

O apelo de Larijani acontece três dias depois de a Casa Branca exigir que o Irã repatrie rapidamente os americanos detidos na República Islâmica, sob pena de impor ao país novas sanções econômicas.

"O presidente (Donald) Trump está disposto a impor novas sanções ao Irã, a menos que todos os cidadãos americanos presos injustamente sejam libertados e entregues", escreveu na sexta-feira a Casa Branca em um comunicado.

O ministério das Relações Exteriores iraniano respondeu no sábado (22), rejeitando as exigências americanas e afirmando que as autoridades do governo não têm controle sobre o Judiciário.

A Justiça iraniana anunciou, em 17 de julho, a condenação a dez anos de prisão de um cidadão americano acusado de "infiltração". Dois cidadãos iranianos-americanos, o empresário Siamak Namazi e seu pai, Mohamad Bagher Namazi, foram condenados em outubro de 2016, juntamente com quatro outras pessoas, também a dez anos de prisão por "espionagem" em favor de Washington.

Os Estados Unidos exigiram em várias ocasiões a libertação dos dois homens.

Washington também pede a cooperação de Teerã no caso de Robert Levinson, um ex-agente do FBI declarado desaparecido no Irã desde 2007. Teerã diz não ter qualquer informação sobre o seu destino.

