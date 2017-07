Veja Vídeo 24/07/2017 | 15h30 Atualizada em

Um dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, em novembro do ano passado, Jackson Follmann postou em suas redes sociais nesta segunda-feira um vídeo da primeira corrida no gramado da Arena Condá.

— Momento ímpar na minha recuperação, começo de semana sensacional. Minha primeira corrida no campo. Devagar se vai longe. Obrigado meu Deus — escreveu o agora ex-goleiro do Verdão do Oeste.

Veja o vídeo:

Momento ímpar na minha recuperação ,começo de semana sensacional. Minha primeira corrida no campo. Devagar se vai longe OBRIGADO MEU DEUS ¿¿¿¿¿¿ @ipobrasil #chape Uma publicação compartilhada por Jakson Follmann (@jaksonfollmann) em Jul 24, 2017 às 6:42 PDT