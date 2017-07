Japão: possível 1º primeiro caso de contágio em humano por vírus de carrapato

Tóquio 25/07/2017 | 10h21

O Japão informou nesta terça-feira (25) sobre um possível primeiro caso mundial de transmissão de um mamífero para um ser humano do perigoso vírus FSST, inicialmente transportado por carrapatos, depois da morte de uma mulher mordida por um gato de rua no ano passado.

Com aproximadamente 50 anos de idade, a mulher morreu dez dias depois de ter levado o animal doente ao veterinário.

Desde então, as autoridades sanitárias descobriram que ela havia contraído a doença conhecida como Febre Severa com Síndrome de Trombocitopenia (FSST), apesar de não ter qualquer rastro de picada de carrapato no corpo.

Detectada recentemente na Ásia (Japão, China e Coreia do Sul), essa infecção foi diagnosticada em uma média de 60 pacientes por ano no arquipélago japonês, com uma taxa de mortalidade de cerca de 20%, segundo o Ministério da Saúde.

"Até agora, nenhum caso de contágio de um mamífero a um ser humano havia sido notificado", indicou um porta-voz do Ministério.

"Apesar de não ser confirmado que o vírus provenha do gato, é possível que seja o primeiro caso no mundo desse tipo", acrescentou.

Não existe tratamento, nem vacina, contra a FSSF, uma síndrome que se manifesta por meio de febre elevada, vômitos e diarreia, sintomas acompanhados de uma falha múltipla dos órgãos e, em alguns casos, de problemas de comportamento.

"O melhor método para reduzir o risco de infecção é evitar as picadas de carrapatos", afirma o Ministério, que pediu à população que intensifique a atenção, evitando acariciar animais de rua.

