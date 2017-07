JEC empata com o Volta Redonda e continua fora do G4 da Série C

Futebol 22/07/2017 | 17h53 Atualizada em

Eliomar (E), novidade no meio-campo do Joinville neste sábado, esteve bem no primeiro tempo, mas foi substituído Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

O resultado até foi bom fora de casa, mas ele ainda não chegou a ser suficiente para colocar o Joinville na zona de classificação do grupo B da Série C. O empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, em Volta Redonda (RJ), mantém o Tricolor próximo aos times do G4, no entanto, frustra a expectativa da torcida, que aguardava pelo fim do tabu de mais de quatro meses sem vitórias fora de casa.

Na próxima rodada, o Joinville vai voltar a atuar fora de casa, em outro duelo direto por vaga no G4. O adversário será o Tupi, no sábado, às 16 horas, em Juiz de Fora (MG).

O jogo



No primeiro tempo, o Joinville teve mais a posse de bola e trocou passes com calma, sem dar chances ao Volta Redonda de chegar perto da meta tricolor. Os donos da casa esperavam os erros do Joinville e buscavam o contra-ataque para dar a resposta nas suas ações ofensivas.

No começo da partida, as melhores chegadas dos cariocas vinham em tiros de fora da área. Luã Lúcio e Marcelo tentaram nos primeiros seis minutos de jogo, mas os lances não chegaram a dar grande trabalho ao goleiro Matheus.

A melhor oportunidade do Tricolor veio aos 17 minutos. Rafael Grampola esteve perto do gol, mas o chute cruzado acertou a rede pelo lado de fora do goleiro Andrey.



Aos 30 minutos, Rafael Grampola teve outra oportunidade. Eliomar passou ao atacante, que dividiu com o goleiro Andrey. Alex Ruan ainda tentou na sobra, mas a bola caiu nos pés de Tinga, que chutou fraco.

No fim do primeiro tempo, o Volta Redonda ainda buscou o gol em bolas lançadas para a área tricolor, no entanto, Matheus apareceu bem e evitou o pior.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu. O Volta Redonda pressionou bastante a saída de bola do Joinville e até trouxe alguns problemas à defesa tricolor, mas não chegou a definir as jogadas.

O JEC só respondeu em bola parada aos 35 minutos. Fernandinho cruzou, Max desviou e Thiago Alagoano deixou a bola passar. No lance seguinte, Matheus evitou o gol dos donos da casa com uma grande defesa.

Na reta final do duelo, as duas equipes ficaram expostas buscando a vitória. Apesar das boas chances pelos dois lados — o Volta Redonda chegou até a acertar a trave do JEC — , ninguém conseguiu abrir o placar e somar os três pontos no confronto.