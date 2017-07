Jogo-treino entre reservas e time sub-20 marca o início da semana do JEC

Futebol 24/07/2017 | 21h02 Atualizada em

Meia Aldair (com a bola) marcou um dos gols da equipe reserva diante dos jovens do sub-20 do Joinville

Meia Aldair (com a bola) marcou um dos gols da equipe reserva diante dos jovens do sub-20 do Joinville Foto: Beto Lima / Assessoria do JEC,Divulgação

O Joinville voltou aos trabalhos na manhã de desta segunda após o empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, no sábado, em Volta Redonda (RJ). E a comissão técnica aproveitou a oportunidade para observar os jogadores que não foram utilizados no fim de semana diante do time sub-20. O jogo-treino terminou com o placar de 2 a 2, no CT.

Entre os reservas, jogaram: Lauro; Buiú, Danrlei (Alisson), Henrique Mattos e Gustavo; Kadu (Junior Sutil), Breno (Chaveirinho), Aldair e Thiago Alagoano (Patrick); Ciro e Marlyson.

Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Leia mais sobre o JEC no blog Toque de Letra



Os juniores, comandados pelo técnico Julian Tobar, estiveram em campo com: Ferreira (Felipe Leineker); Alan (Thierry), Coltro (Samuel), Gabriel Persike, Luan (Márcio) e Madson; Pulga (Erick), Formiga (Renan Torquato) e João Pedro (Murilo); Correia (Cercal) e Jean (Benke).

Os gols do jogo foram marcados por Aldair e Marlyson para a equipe de profissionais do JEC. Murilo e Gabriel Persike balançaram a rede pelo time júnior.

Em entrevista à assessoria de imprensa do Joinville, o técnico Pingo avaliou positivamente o teste desta segunda-feira.

– Foi uma movimentação importante para quem não vinha atuando, conseguimos ganhar um pouco mais de ritmo e deixar esses atletas melhor preparados para se precisarmos utilizá-los. E é um bom teste também para esses garotos do sub-20, que jogam de maneira bastante organizada.

Nesta terça, o Joinville trabalhará em dois períodos no CT.