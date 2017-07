Jogos de Inverno agitam Biguaçu

Casarão Born 23/07/2017 | 15h02

O frio pode estar intenso do lado de fora, mas dentro do Centro Cultural Casarão Born e na quadra do Ginásio de Esportes Nagib Salum a semana está muito aquecida com a realização do 5º Jogos de Inverno de Biguaçu. São aproximadamente 950 atletas nas variadas modalidades. A competição, considerada como o maior evento esportivo de inverno da história da região, teve início nesta semana (17/07) e segue até o próximo sábado (29/07).

As modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol estão sendo realizadas no ginásio de esportes. Já as partidas de dominó e tranca ocorreram no Casarão Born na última quinta-feira (20). O futsal em sua primeira fase já apontou na noite desta sexta-feira (21/07) as equipes semifinalistas. A entrada é gratuita.

Confira as duplas campeãs e vice-campeãs de dominó e tranca

Dominó

1º lugar - Bruno Manoel Medeiros e Silva e Maycon José Mendes

2º lugar - Cheila Claudiano e Jéssica Goulart



Tranca

1º lugar - Vânia Azevedo e Núbia Madeira

2º lugar - Márcia Rodrigues de Azevedo e Thais Amboni



Veja os horários de início das partidas:

Segunda-feira (24/07) às 19h

Terça- feira (25/07) às 19h

Quarta-feira (26/07) às 19h

Quinta- feira (27/07) às 18h30min

Sexta- feira (28/07) às 19h

Sábado (29/07) às 8h30min