Jordânia pede que Israel retire medidas de segurança da Esplanada das Mesquitas

Amã 24/07/2017 | 17h02

O rei da Jordânia, Abdullah II, pediu nesta segunda-feira ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que retire as novas medidas de segurança aplicadas na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém.

Em uma ligação, o rei Abdullah enfatizou "a necessidade de encontrar uma solução imediata e acabar com as razões que provocaram a crise na Esplanada das Mesquitas", segundo um comunicado do Palácio Real.

Israel instalou detectores de metal na entrada do terceiro local santo do Islamismo, depois que dois policiais israelenses morreram em um ataque em 14 de julho.

Esta decisão resultou em uma semana de confrontos entre manifestantes e a polícia israelense.

Os palestinos interpretaram esta medida como um movimento de Israel para reforçar o seu controle sobre o complexo, que abriga a mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha.

A Jordânia é o país que administra os lugares sagrados muçulmanos em Jerusalém.

Abdullah II exortou Netanyahu a cancelar as "novas medidas adotadas por Israel desde o início da última crise".

Ainda no comunicado, o rei jordaniano insistiu na "importância de um acordo sobre qualquer medida para evitar que se repita essa escalada no futuro".

Milhares de jordanianos se manifestaram contra Israel em Amã e outras cidades pedindo "resistência" diante dos "ataques sionistas" e exigindo o cancelamento do tratado de paz de 1994.

* AFP