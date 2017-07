Júnior Dutra afirma que vitória do Avaí sobre o Cruzeiro é "gigantesca"

Destaques 23/07/2017 | 19h03 Atualizada em

Douglas mais uma vez foi o destaque do Avaí no Brasileirão. O goleiro demonstrou segurança e reflexo, salvando o Leão em vários momentos na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo. Mas ele não foi o único destaque na Ressacada. O atacante Júnior Dutra e o zagueiro Alemão tiveram participação decisiva no resultado. O primeiro por causa do gol marcado ainda na primeira etapa, e o segundo pela garra e segurança na defesa.

— Tento fazer o meu melhor. O Claudinei sabe o quanto é difícil eu jogar ali, o Joel segura e volta, faz muito bem, ele usa a força dele e eu a minha. (A vitória) foi gigantesca, vocês puderam ver qualidade demais do Cruzeiro, entra e sai jogador e continua igual — disse Júnior Dutra ao deixar o gramado, salientando a qualidade do adversário e, por isso, a importância da vitória do Avaí em casa.

O zagueiro Alemão ressaltou que a equipe voltou a atuar com consistência defensiva, posse de bola e efetividade no ataque. Depois do empate em 0 a 0 com o Corinthians, em casa, o jogo deste domingo é o segundo consecutivo que o Avaí não leva gols. E o melhor: dessa vez o ataque funcionou.

— Minha identificação com o clube não é de agora. Venho me dedicando desde o momento em que estou aqui, trabalhado da mesma forma. Esse grupo merece, estamos superando o que temos enfrentado, adversários que temos superado, hoje fizemos por onde. Cada jogo tem sido importante, fizemos grandes jogos, grandes resultados. A equipe está se encontrando dentro de campo, nossa disciplina tática está aparecendo. Hoje fomos felizes, fizemos o gol e seguramos o Cruzeiro — ressaltou Douglas.

