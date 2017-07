Justiça decide que canchas de bocha permanecem na Praia Central

Cidades 25/07/2017 | 18h22 Atualizada em

A Justiça Federal decidiu que as polêmicas canchas de bocha podem permanecer nas areias da Praia Central de Balneário Camboriú, em resposta a uma ação movida em 2013. Na mesma decisão, multou a presidência do Sechobar _ sindicato que representa os trabalhadores da hotelaria e da gastronomia na região _ por litigância de má fé. A ação popular havia sido movida pela presidente da entidade, Olga Ferreira, contra a Liga Independente de Bocha em Cancha de Areia.



Na decisão, o juiz federal André Luís Charan entendeu que o objetivo final da ação não era resguardar a praia enquanto patrimônio público, e nem proteger o meio ambiente mas sim ¿atender aos interesses¿ da entidade.



Na época, o sindicato era contrário à retirada do estacionamento da Avenida Atlântica para a abertura da ciclofaixa, e, segundo ressalta o juiz na sentença, sugeria a construção de um deque para estender a calçada sobre o espaço onde hoje ficam as canchas. Ainda cabe recurso à decisão.

Festa do Colono



83 mil pessoas compareceram à 34ª Festa do Colono, que terminou no domingo. O maior público foi registrado durante o show de Zezé di Camargo e Luciano, que reuniu 30 mil pessoas. A prefeitura, que investiu cerca de R$ 600 mil no evento, comemorou os resultados.



Multado



O prefeito de Balneário Piçarras, Leonel Martins (PSDB), terá que pagar uma multa de R$ 1136 por plantar vegetação exótica em área de restinga, para construção de trilhas de acesso de pedestres às praias da cidade. A autuação foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC). A prefeitura terá 30 dias para apresentar ao TCE um Plano de Ação para autorizar definitivamente a implantação das chamadas passarelas ecológicas.