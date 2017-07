Kenedy está fora da pré-temporada do Chelsea após polêmica com chineses

Londres 25/07/2017 | 12h11

O brasileiro Kenedy foi retirado da concentração de pré-temporada do Chelsea na Ásia como punição pelos comentários ofensivos à China nas redes sociais, uma informação publicada nesta terça-feira pela imprensa britânica e confirmada pelo técnico Antonio Conte.

O jogador havia sido responsável por uma polêmica pela qual o Chelsea precisou pedir desculpas oficiais "ao povo chinês".

Após a vitória do último domingo do Chelsea sobre o Arsenal (3-0), em jogo amistoso disputado em Pequim, Kenedy, 21 anos, publicou diversos vídeos curtos e mensagens no Instagram criticando um chinês.

"Porra china" e "Acorda china vacilão", escreveu o jogador, ilustrando vídeos de um segurança chinês aparentemente dormindo no ponto.

"O Chelsea pede desculpas ao povo chinês pelas publicações ofensivas de um de nossos jogadores nas redes sociais", escreveu o clube, em inglês e chinês, em seu site.

"O comportamento de Kenedy é um erro do qual irá aprender muito. Seu comportamento não representa a equipe e não é compatível com o que o clube espera de seus jovens jogadores", continuou, afirmando que o brasileiro "foi punido severamente".

Nesta terça-feira, após a derrota por 3 a 2 para o Bayern de Munique, em amistoso disputado em Cingapura, o técnico Antonio Conte confirma a saída de Kenedy da concentração da equipe.

"O jogador lamenta esta situação", afirmou. "Tomamos esta decisão sobre o jogador porque ele precisa se dar conta do erro. Ele lamenta o que aconteceu e agora precisa voltar para casa", continuou.

Kenedy chegou ao Chelsea em 2015, comprado junto ao Fluminense por 7,8 milhões de dólares.

* AFP