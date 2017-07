Líder da oposição pede a militares venezuelanos que não apoiem a Constituinte

Caracas 26/07/2017 | 08h38

O líder opositor Leopoldo López pediu nesta quarta-feira aos militares venezuelanos que retirem seu apoio à Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro e cujos integrantes serão eleitos no próximo domingo.

"Eu os convido a não ser cúmplices da aniquilação da República, de uma fraude constitucional, da repressão", afirmou López, em prisão domiciliar desde 8 de julho depois de passar três anos e cinco meses na prisão.

Em um vídeo gravado e postado no Twitter, o dirigente pede à Força Armada que desative seu plano de segurança para as eleições de domingo.

"Tenham a segurança de que contarão com os cidadãos e a Constituição", garantiu López, horas antes do início de uma greve geral de 48 horas convocada pela oposição para obrigar Maduro a suspender as votações.

Esta é a primeira mensagem em vídeo do político depois de sua libertação.

O fundador do Partido Vontade Popular expressou sua convicção de que Maduro não conseguirá instalar a assembleia para reformar a Carta Magna.

* AFP