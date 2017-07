Lucão, do Criciúma, marca contra o ABC e elogia Caio Rangel: "Entrou e salvou a gente"

parceria 22/07/2017 | 18h54 Atualizada em

Não foi uma vitória fácil em cima do vice-lanterna ABC – RN, mas o Criciúma teve mais volume de jogo e fez 2 a 1, com gols de Lucão e Caio Rangel. O primeiro a balançar a rede foi o artilheiro do Tigre na Série B. O ABC empatou no começo do segundo tempo, mas Caio Rangel, que entrou no intervalo depois de quatro partidas fora, marcou o dele e recebeu elogios do colega.

— Jogo muito difícil, a equipe deles desesperada para pontuar, mas Graças a Deus a gente foi feliz. O Caio entrou e salvou a gente, agora é preparar porque vai ser difícil lá em cima, dois jogos difíceis, tem que se preparar bem e não pode descuidar — avaliou Lucão.

No sábado que vem, o Tigre encara o lanterna náutico na Arena Pernambuco, às 19h. Depois, segue para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará na terça-feira, às 21h30min, pela penúltima rodada do turno. Silvinho, que ouviu algumas reclamações da torcida e rebateu as críticas na saída do campo, disse que fazem parte e que o mais importante é o Criciúma.

— A gente sabia que eles estavam vindo de sete derrotas, ia ser difícil, mas foi um grande jogo e a gente fez o nosso papel dentro de casa, agora é descansar pois tem dois jogo difíceis fora — analisou.

Autor do segundo gol do Criciúma, que garantiu a vitória e os três pontos, Caio Rangel entrou no intervalo no lugar de Alisson Farias. O jogador fez uma boa apresentação e depois de semanas fora do time, estava ansioso para voltar.

— Não tinha como voltar melhor, graças a Deus com essa vitória e com o gol, mas não pode parar por aqui, vamos trabalhar essa semana e buscar outras vitórias — resumiu Caio.



Leia mais:

Criciúma vence o ABC por 2 a 1 e se reaproxima do G-4

Confira as últimas notícias do Criciúma

Acesse a tabela da Série B