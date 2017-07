Marcílio Dias vence e empata com o Hercílio Luz na liderança da Segundona

Série B do Catarinense 23/07/2017 | 20h14 Atualizada em

Após a sexta rodada da Série B do Campeonato Catarinense, a disputa ficou mais acirrada. Com os resultados do fim de semana, o Hercílio Luz ganhou a companhia do Marcílio Dias na primeira colocação. A vantagem da equipe de Tubarão se dá apenas no números de gols feitos, já que as duas equipes têm os mesmos 13 pontos.

Fora de casa, o Hercílio não teve sucesso contra o lanterna Concórdia e apenas empatou por 1 a 1. O Marinheiro de Itajaí aproveitou o tropeço, venceu o Camboriú por 1 a 0 fora de casa, e encostou. Quem também venceu e mostrou que está vivo foi o Guarani de Palhoça, que neste domingo superou o Fluminense de Joinville por 2 a 1 e chegou aos 10 pontos.

Ainda pela sexta rodada, o Operário de Mafra ganhou do Juventus por 1 a 0. Punido pelo TJD, o Jaraguá nem entrou em campo e o Barra foi considerado vencedor por 3 a 0.



Classificação

1º - Hercílio Luz - 13 pontos

2º - Marcílio Dias - 13

3º - Guarani - 10

4º - Camboriú - 10

5º - Barra - 9

6º - Operário - 7

7º - Fluminense - 6

8º - Juventus - 5

9º - Jaraguá - 4

10º - Concórdia - 4



Leia mais notícias sobre a Série B do Catarinense