Masc faz evento para comemorar 30 anos de ação educativa 

Moacir Pereira 24/07/2017 | 09h10 Atualizada em

Museu de Arte de Santa Catarina promove na quarta-feira evento comemorativo dos 30 anos de funcionamento da Ação-Educativa, criada em 1987 pelo falecido escritor e crítico de arte Harry Laus. O núcleo é referência em ações educativas em museus.



Economia

O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia de sessão antes do recesso, extinguindo a Codesc e a Cohab-SC já foi sancionado pelo governador. Segundo Raimundo Colombo revelou na Fiesc vai representar uma economia mensal de 6 milhões de reais a partir de 2019. Na prática, a extinção deve demorar. Terá que ser convocada uma assembleia geral para definição sobre o futuro dos servidores e do patrimônio.

Ministério Público

O Tribunal de Justiça escolherá sete novos desembargadores na próxima sexta-feira, dia 28, sendo seis magistrados e um representante do Ministério Público. Será eleita lista tríplice, a partir dos seis nomes remetidos ao Tribunal: Gladys Afonso, Norival Acácio Engel, Alexandre Herculano Abreu, Durval da Silva Amorim, Genivaldo Silva e Davi do Espírito Santo.

Desoneração

O Departamento Jurídico da Fiesc entrou com ação na Justiça Federal contra a medida provisória que cancelou a desoneração da folha de pagamento de várias atividades econômicas. Um dos argumentos reside na ausência do princípio da anualidade. O cancelamento do benefício só poderia entrar em vigor em 2018.

Atraso

Médicos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lages, participam amanhã de assembleia do Sindicato dos Médicos. Decidirão sobre suspensão dos serviços, pelo atraso dos salários. São os únicos que receberam apenas 60% dos vencimentos. O motivo alegado: o governo estadual não repassa os recursos contratados em dia ara a Sociedade Mãe Divina Providência, administradora do Hospital.

Impostos

Do prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes (PSDB), ao criticar o aumento de impostos decretado pelo governo Temer:

"Este reajuste do Pis/Confins, além de todas as implicações econômicas que estão sendo externadas com contundência pelas lideranças empresariais, merece também uma análise político-administrativa. O rombo das contas públicas, fruto da irresponsabilidade e da má condução da política macroeconômica no governo do PT, afetou, além da União, Estados e Municípios - muitos com salários atrasados e fazendo esforços gigantescos para fechar as contas.

Aí o governo federal agora aumenta a carga tributária, para ajudar nas suas contas, e deixa mais uma vez os municípios a ver navios. Ou seja, os municípios que já foram prejudicados pela condução da macro economia pelo governo federal, agora são excluídos das iniciativas que visam amenizar o drama das contas públicas."

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Embraer tem projeto de instalar unidade de pesquisa em SC



Protesto em Florianópolis contra a condenação do ex-presidente Lula "foi um grande sucesso"



Esperidião Amin será candidato à reeleição na presidência do diretório estadual do PP