McCain retornará ao Senado para votação sobre reforma de saúde

Washington 24/07/2017 | 22h55

O senador republicano John McCain voltará nesta terça-feira ao Senado dos Estados Unidos, depois de ser diagnosticado de câncer no cérebro, para uma crucial votação sobre a reforma da saúde, anunciou seu gabinete.

"O senador McCain retornará amanhã (terça-feira) ao Senado (...) para continuar trabalhando em leis importantes, incluindo a reforma do sistema de saúde", uma lei de defesa e novas sanções contra Rússia, Irã e Coreia do Norte, informou em um comunicado.

Os republicanos contam com 52 das 100 cadeiras do Senado. Com a oposição de todos os democratas, o presidente Donald Trump só pode contar com duas deserções de seu partido nesta votação do projeto que pretende eliminar o "Obamacare".

McCain não anunciou qual será o seu voto.

* AFP