Meia colombiano de 24 anos passa por testes no Avaí

Avaliação 25/07/2017 | 21h05 Atualizada em

Com passagens por América de Cali e Cortuluá, ambos da Colômbia, o meia-atacante Bryan Urueña passará por avaliação no Avaí. O jogador tem 24 anos e 1,75 metro de altura. Ele foi oferecido por empresários e deve concluir os exames médicos nesta quarta-feira. Na quinta, será integrado ao grupo principal para os treinamentos.

Segundo a assessoria de imprensa do Avaí, Bryan não tem contrato com o clube. Ele será avaliado e, caso seja aprovado, será contratado pelo Leão. Não há limite para o período de testes. O colombiano pode atuar como atacante e também meia.

Na manhã desta quarta, no auditório da Ressacada, o clube apresenta oficialmente o atacante Maurinho, 26 anos, que estava no futebol da Coreia do Sul.

Acesse a tabela do Brasileirão Série A

Leia mais notícias sobre o Avaí