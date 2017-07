Pequim 24/07/2017 | 07h53

Um membro do bureau político do Partido Comunista Chinês (PCC), um dos 25 principais dirigentes do país, está sendo investigado por corrupção - anunciou a agência oficial de notícias Nova China, nesta segunda-feira (24).

Até recentemente, Sun Zhengcai era secretário do partido na metrópole de Chongqing, no sudoeste do país.

Esta é a primeira investigação interna contra um membro do Politburo em cinco anos.

* AFP