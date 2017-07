Menina tem remissão do HIV após nove anos sem tratamento

Pesquisa 24/07/2017 | 08h32 Atualizada em

Uma menina de nove anos que nasceu com o vírus HIV e recebeu tratamento apenas durante os primeiros meses de vida está em remissão da doença, afirmaram pesquisadores nesta segunda-feira (24). O anúncio foi feito durante a Conferência Internacional de Pesquisa sobre a aids que começou no domingo (23), em Paris.

— Este novo caso reforça nossas esperanças de que algum dia possamos evitar que crianças com HIV precisem tomar medicamentos a vida toda, fornecendo um tratamento desde cedo — disse Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas Americano e líder do estudo.



Leia mais:

OMS alerta para o aumento da resistência aos medicamentos contra vírus HIV



Conforme a publicação, a criança começou a receber o tratamento com antirretrovirais com dois meses de vida, o que impediu o desenvolvimento do vírus da aids. No fim de 10 meses, os medicamentos foram suspensos e o vírus foi reduzido a níveis indetectáveis.

Oito anos e nove meses depois, o HIV segue "adormecido" no organismo da menina, que segue sem nenhum tipo de medicamento. Os pesquisadores destacam que não se trata da cura, afinal, o vírus segue no organismo da criança. No entanto, ele está enfraquecido, o que impede sua multiplicação e transmissão a outra pessoa. Normalmente, para se obter este resultado é preciso tratamento diário.