Menor é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Blumenau

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no início da noite de segunda-feira suspeito de tráfico de drogas em Blumenau. De acordo com a Polícia Militar, o menor foi flagrado na Rua Elvira Bornhofen, bairro Passo Manso, com R$ 60 em espécie e 25 pedras de crack.



Por volta das 20h30min, outra ocorrência de tráfico de drogas foi registrada em Blumenau, desta vez na Rua 2 de Setembro, bairro Itoupava Norte. Um homem de 21 anos levava dois quilos de maconha, duas facas, uma balança de precisão, dois rolos de plásticos, um celular e uma mochila. Ele foi preso em flagrante e levado à Central de Polícia.