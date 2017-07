Messi é único jogador com vaga cativa na Argentina, afirma Sampaoli

Ezeiza 25/07/2017 | 17h35

O técnico da seleção argentina de futebol, Jorge Sampaoli, afirmou nesta terça-feira que "o único titular na equipe é Lionel Messi", porque "a partir dele nasce o time".

"Dependemos de Messi para ter a ideia de jogo, para ver onde vai se instalar em campo e para encontrar companheiros em diferentes momentos da partida", explicou Sampaoli, em coletiva de imprensa realizada na sede da federação argentina (AFA), na periferia de Buenos Aires.

O técnico argentino, no cargo desde 1 de junho, garantiu que mantem um diálogo fluido com o astro.

"Encontramos uma grande motivação em Messi e precisamos encontrar companheiros e aproximá-lo de bons jogadores que potenciem sua capacidade", continuou.

Sampaoli irá estrear em jogo oficial nas eliminatórias sul-americanas em 31 de agosto, quando a Argentina visitará o vizinho e rival Uruguai, em Montevidéu.

"Assisti cem vezes o jogo na minha cabeça e imagino um encontro de muita luta, que apostará muito no jogo aéreo. O Uruguai é um forte mandante e vai apostar muito no ataque com (Edinson) Cavani e (Luis) Suárez", analisou.

"A medida que vamos nos aproximando do jogo com o Uruguai vamos diminuir a ansiedade para transmitir convicção. Além de entusiasmo, precisamos de organização, temos que ser inteligentes, não perder o mistério, a audácia, o humor e chegar com muita segurança, valentia e decisão", afirmou um confiante Sampaoli.

Ao fim da coletiva, o treinador analisou a situação da Argentina, que precisa de um bom desempenho nos últimos quatro jogos nas eliminatórias para garantir uma vaga na Copa do Mundo da Rússia-2018.

"Cada um dos quatro jogos que restam serão determinantes. Depois do Uruguai, teremos três outras finais. É muito importante estar entre os classificados. Isso permitirá ter uma esperança muito mais clara", concluiu.

Sampaoli assumiu a Argentina na quinta colocação das eliminatórias sul-americanas, que daria direito apenas a disputar a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo. Brasil, Colômbia, Uruguai e Chile são os quatro integrantes da zona de classificação direta. O Brasil é a única equipe matematicamente classificada.

Sua equipe jogou dois amistosos em junho e ganhou ambos, contra o Brasil (1-0) e Cingapura (6-0).

* AFP