Michael Jackson embala primeiro trailer da segunda temporada de "Stranger Things"

A Netflix aproveitou a Comic Con para divulgar o trailer da segunda temporada de Stranger Things. Desta vez, o vídeo é embalado por música de Michael Jackson, um dos ícones da década de 1980, a qual a série faz referências. Os personagens aparecem jogando games clássicos do período como arcade e Dungeons and Dragons.



A nova temporada vai se passar um ano após os eventos da anterior. Em 1984, o cidadãos de Hawkins, Indiana, ainda estão se recuperando dos horrores do Demogorgon e os segredos do Laboratório de Hawkins. Will Byers (Noah Schnapp) foi resgatado do Mundo Invertido, mas uma entidade ainda maior e mais sinistra ainda ameaça aqueles que sobreviveram.

A segunda temporada de Stranger Things estreia mundialmente na Netflix no dia 27 de outubro.

