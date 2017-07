Microsoft anuncia fim do Paint após 32 anos

E os memes? 24/07/2017 | 10h49 Atualizada em



Depois de mais de três décadas, a Microsoft está finalmente encerrando o programa Paint. O gigante do software anunciou que tirará o suporte para o aplicativo de desenho popular na próxima atualização do Windows 10. As informações são do Telegraph.

A companhia marcou o Paint como "depreciado" em uma lista de aplicativos e recursos que podem ser removidos do software, o que significa que a ferramenta "não está desenvolvimento ativo e pode ser removido em versões futuras".

O Microsoft Paint tem sido um elemento básico do sistema operacional Windows há 32 anos e foi instalado com todas as versões desde 1985. A ferramenta permite aos usuários copiar e colar facilmente, cortar e colorir imagens, ou simplesmente criar desenhos.

Até o ano passado, o Paint ainda era usado por 100 milhões de pessoas por mês, de acordo com a Microsoft.