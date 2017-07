Microsoft decreta o fim do Paint

San Francisco 24/07/2017 | 15h55

É o fim de uma era: depois de 32 anos, a Microsoft vai deixar de instalar o Paint no Windows. O programa de desenho e tratamento de imagens será substituído por outro para imagens em 3D, informou a empresa nesta segunda-feira (24).

O Paint já não vai aparecer na próxima atualização do Windows 10, prevista para este ano. Um dos objetivos é popularizar as imagens em três dimensões e disputar o segmento de designers e artistas com a Apple.

O Paint, instalado automaticamente em todos os PCs, "não será mais otimizado e vai ser retirado das próximas atualizações", disse a Microsoft, sem precisar uma data.

Os nostálgicos do histórico programa vão poder se consolar com o Paint 3D, lançado há alguns meses.

A primeira versão do Paint data de 1985, quando foi lançado o Windows.

* AFP