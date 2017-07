Microsoft manterá Paint, mas não na próxima versão do Windows

Paris 25/07/2017 | 10h42

O programa de desenho e tratamento de imagens Paint, criado em 1985 junto com a primeira versão do Windows, continuará disponível - anunciou a Microsoft em seu blog depois das inúmeras reações ao anúncio de seu desaparecimento na próxima atualização do sistema operacional.

Mesmo que o programa não esteja na próxima versão do Windows, chamada "Windows 10 Fall Creator", permanecerá disponível gratuitamente na loja virtual de aplicativos Windows Store.

"O Microsoft Paint está aqui para ficar. Simplesmente terá uma nova casa, na Windows Store, onde estará disponível gratuitamente", explicou a companhia, respondendo assim à "enorme onda de apoio ao programa nas últimas horas".

A Microsoft disse ainda que os computadores vendidos com Windows 10 incluirão o Paint 3D, o sucessor do Paint tradicional. Este programa é um dos mais emblemáticos da Microsoft e serve para fazer desenhos e retoques de imagens de maneira simples.

* AFP