Milan goleia Bayern de Munique por 4 a 0 em amistoso

Shenzhen 22/07/2017 | 12h58

O reforço de peso do Milan, o zagueiro italiano Leonardo Bonucci, estreou com vitória em sua nova equipe, vencendo por 4 a 0 o Bayern de Munique, nesta sábado em amistoso de pré-temporada disputado na China.

O zagueiro de 40 milhões de euros, comprado junto à Juventus na semana passada, entrou em campo no segundo tempo, diante de cerca de 40.000 torcedores em Shenzhen.

O Milan abriu o placar aos 13 minutos de jogo com Franck Kessie, após boa assistência do suíço Ricardo Rodriguez.

Poucos minutos depois, Rodriguez, recém-contratado junto ao Wolfsburg por 17 milhões de euros, voltou a fazer a diferença com outro passe decisivo, desta vez para Patrick Crutone.

Crutone também anotou o terceiro gol pouco antes do intervalo.

O Bayern, com um time repleto de reservas, continuou sendo dominado pelo Milan, que fechou a conta a cinco minutos do apito final com o turco Hakan Çalhanoglu, outro novo recruta.

"O resultado me surpreendeu um pouco", admitiu o técnico do Bayern, o italiano Carlo Ancelotti. "Mas ainda estamos em preparação e precisamos de tempo. Precisamos continuar trabalhando para estarmos prontos para o início da temporada".

Para o zagueiro alemão Mats Hummels, que falhou no terceiro gol sofrido pelo Bayern, o resultado foi enganoso.

"O resultado foi um pouco severo demais. Não convertemos as chances que criamos e os gols do Milan foram fáceis demais, mas podeis aprender muito com este jogo", analisou.

* AFP