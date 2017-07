MoMA anuncia primeira grande exposição de Tarsila do Amaral nos EUA

Nova York 25/07/2017 | 17h35

A artista brasileira Tarsila do Amaral (1886-1973), cuja obra representa um capítulo importante do modernismo latino-americano, terá sua primeira grande exposição nos Estados Unidos a partir de fevereiro, anunciou na terça-feira o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

Amaral é considerada uma das maiores artistas brasileiras do século XX, e a exposição seguirá seu percurso desde sua infância no interior de São Paulo e seus estudos de arte em Paris até seu regresso ao Brasil, onde assentou seu estilo de "linhas sintéticas e volumes sensuais para representar paisagens e cenas vernáculas em uma rica paleta de cores", disse o MoMA em um comunicado.

Será a terceira grande exposição dedicada a um artista brasileiro em Nova York em menos de um ano, após a de Lygia Pape no Met Breuer e a de Hélio Oiticica no Whitney Museum of American Art.

A pintura "Abaporu" de Amaral, de 1928, inspirou o Manifesto Antropofágico, escrito pelo marido da artista, o poeta Oswald de Andrade, e se tornou o símbolo deste movimento que buscava "comer" e digerir a arte europeia para criar uma arte brasileira, única e própria.

"Abaporu" - vendida por 1,5 milhão de dólares ao bilionário argentino Eduardo Costantini em 1995 e considerada a pintura brasileira mais valiosa do mundo - e outras grandes obras de Amaral, como "A Negra" (1923) e "Antropofagia" (1929), farão parte da mostra, que acontecerá de 11 de fevereiro de 2018 a 3 de junho.

A arte de Amaral inspirou uma nova geração de artistas brasileiros nos anos 1960 e 1970, como Oiticica e Lygia Clark, e depois o movimento Tropicália, incluindo os músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, "contribuindo para o nascimento da arte moderna no Brasil", disse o MoMA.

* AFP